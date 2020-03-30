مسئولة بالبيت الأبيض: الحكومة مسئولة عن توفير الإمدادات العاجلة للمستشفيات

قالت الدكتورة ديبورا بيركس، منسقة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالبيت الأبيض ، اليوم الإثنين، إن الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية تتحمل مسؤولية ضمان تلقي المستشفيات للإمدادات التي تحتاجها للاستجابة لأزمة الفيروس التاجي ، وفق ما ذكرت شبكة CNN.



وأضافت بيركس:"إن مهمتنا بشكل جماعي - حكومة الولاية والحكومات المحلية معنا - هي ضمان تلقي المستشفيات للإمدادات التي يحتاجونها".



وتابعت: "المهم هنا هو النظر إلى جميع جوانب سلسلة التوريد. ما الذي تملكه كل مستشفى وكيف يتم توفيرها؟ هل يتم توفيرها من قبل القطاع الخاص أو أنها تعتمد على المخزونات بالمستودعات".



وقالت المسئولة "المستشفيات مشغولة للغاية بحيث لا تستطيع تحديد ما تحتاجه".







