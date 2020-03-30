AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسئولة بالبيت الأبيض: الحكومة مسئولة عن توفير الإمدادات العاجلة للمستشفيات

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:54 م
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
 قالت الدكتورة ديبورا بيركس، منسقة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالبيت الأبيض ، اليوم الإثنين، إن الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية تتحمل مسؤولية ضمان تلقي المستشفيات للإمدادات التي تحتاجها للاستجابة لأزمة الفيروس التاجي ، وفق ما ذكرت شبكة CNN.

وأضافت بيركس:"إن مهمتنا بشكل جماعي - حكومة الولاية والحكومات المحلية معنا - هي ضمان تلقي المستشفيات للإمدادات التي يحتاجونها".

وتابعت: "المهم هنا هو النظر إلى جميع جوانب سلسلة التوريد. ما الذي تملكه كل مستشفى وكيف يتم توفيرها؟ هل يتم توفيرها من قبل القطاع الخاص أو أنها تعتمد على  المخزونات بالمستودعات".

 وقالت المسئولة "المستشفيات مشغولة للغاية بحيث لا تستطيع تحديد ما تحتاجه".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إدارة ترامب تعلن عن 3 إجراءات عاجلة لمنع تفشي فيروس كورونا

نائب الرئيس الأمريكي: شركات التأمين الكبرى ستغطي احتياجات الاختبارات الطبية اللازمة لـ فيروس كورونا

كندا : لدينا 313 حالة إصابة كورونا مؤكدة

تهديد تحول إلى كارثة.. الاستخبارات الامريكية حذرت من كورونا وترامب تجاهل

بشرى سارة بشأن فيروس كورونا.. تعرف عليها

شاهد.. رد فعل مفاجئ من ترامب بعد اكتشاف إصابة مسؤولة أمريكية بحمى

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس تسابق الزمن للتوصل إلى مصل لعلاج فيروس كورونا

صورة هزت العالم .. ممرضة أمريكية ترصد شاحنة مليئة بجثث موتى كورونا

بعد إنتقال العدوى للجنين .. وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا أثناء الولادة

مش أي برد كورونا.. 8 طرق لعلاج الوسواس القهري

رغم الإغراءات المالية.. الزمالك يتمسك بحارس الفريق

سقوط أول شهداء الجيش الأبيض.. أحمد اللواح طبيب مصري حذر من كورونا وتوفي داخل مستشفى العزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر ضحايا الفيروس.. وفاة رضيع عمره أقل من عام بعد إصابته بـ كورونا .. تعرف على التفاصيل

يسبب الوفاة .. أعراض قصور الكلى المزمن

شاهد | أول صور من صلاة جنازة أحمد اللواح الطبيب المتوفي بكورونا