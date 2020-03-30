هناكل إيه النهاردة .. أجنحة دجاج بالصلصة والمكرونة وملوخية .. والحلو: كب كيك دوناتس

هناكل إيه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.
ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.
طريقة عمل اجنحة دجاج بالصلصة والمكرونة للشيف شربيني
مقادير أجنحة دجاج بالصلصة
أجنحة دجاج
مكرونة
زنجبيل طازج
فلفل حار
فلفل ألوان
بصل ثوم
صويا صوص
كاتشاب
صوص محار
صلصة حارة وحلوة
عصير ليمون
زيت سمسم
طريقة تحضير اجنحة دجاج بالصلصة
* اسلقي المكرونة في ماء دافيء مدة مس دقائق
* افرمي البصل والثوم والجنزبيل الطازج باستخدام كبة كهربائية
* افتحي الأجنحة باستخدام سكينة
* تبليها بخليط الصلصة الحارة والحلوة وزيت السمسم وعصير الليمون والصويا صوص وصوص المحار
* اقليها في زيت غزير ساخن حتى تحمر
* في طاسة على النار ضعي قليل من الزيت مع خليط البصلن وعليها الفلفل الحار والفلفل الألوان قلبيها جيدا ثم اضيفي الكاتشاب ومعها اجنحة الدجاج ثم المكرونة الصيني وقلبيها جيدا ثم قدميها.
طريقة عمل الملوخية للشيف شربيني
مقادير ملوخية
ملوخية
مرقة
كزبرة خضراء
فلفل حار
ثوم
كزبرة جافة
ملح فلفل أسود
طماطم
سمـنة
طريقة تحضير ملوخية
* ضعي مرقة على النار وذوبي فيها الملوخية
* ضعي ثوم مفروم مع سمنة حتى تحمر مع كزبرة جافة في طاسة على النار ثم صبي الطشة على الملوخية
* افرمي طماطم مع كزبرة خضراء وثوم واضيفيها للملوخية وقلبيها جيدا ثم قدميها.
طريقة عمل كب كيك الدوناتس لـ غادة التلي
مقادير كب كيك الدوناتس
1 و ثلاثة أرباع كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة قرفة
نصف كوب زبدة فانيلا
2 بيضة
ثلاثة أرباع كوب لبن
كوب سكر الوجه
50 جرام زبدة
3 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة قرفة
250 جرام شيكولاتة
علبه قشطه
دونات صغيره جاهزة
زينه كيك ملونه
طريقة تحضير كب كيك الدوناتس
* اخلطي الزبدة مع السكر في العجان ثم ضيفي البيض والفانيلا
* اخلطي البيكنج بودر مع الدقيق والقرفة وضيفيهم بالتدريج ثم ضيفي اللبن
* ضعي الخليط في قوالب الكب كيك واتركيه لينضج
* ذوبي الزبدة ثم ضيفي القرفة و السكر ثم اسقي به الكب كيك
* اخلطي الشيكولاتة مع القشطة على النار و ضعيها على الكب كيك ثم ضعي عليهل زينة الكب كيك
* زيني الكريمة المخفوقة و الدوناتس و قدميه