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محافظات

2 مليار و677 مليون جنيه حصيلة جمارك بورسعيد خلال شهر فبراير الماضي

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:37 م
جمارك بورسعيد
جمارك بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أفرجت الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد برئاسة يسري رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر فبراير 2020 عن مشمول 7123 شهادة جمركية برسم الوارد النهائى ، وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية لمشمول هذه الشهادات 462 مليون و183 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة حوالى 2 مليار و205 مليون و 242 ألف جنيه .

جاءت هذه الإجراءات في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرص مصلحة الجمارك برئاسة كمال نجم، على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الافراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين.

كانت معظم أصناف الوارد عبارة عن (مستلزمات إنتاج الأحذية والشنط والملابس - واكسسوار محمول - وأدوات مكتبية - اقمشة ومفروشات - أدوات منزلية) وكانت أصناف واردات المنطقة الحرة ببورسعيد عبارة عن (ملابس جاهزة- احذية - شنط - أجهزة كهربائية).

وبلغ عدد الشهادات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من خلال إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب_ شرق ) 628 شهادة جمركية قيمتها الإجمالية مليار و220 مليون و147 ألف جنيه.      

وكانت معظم الأصناف التي تم تصديرها عبارة عن (دريس برسيم - خردة معادن - مواد غذائية وفواكه) ، وتم تحصيل 10 ملايين و282  ألف جنيه كرسم صادر خلال  الشهر.
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