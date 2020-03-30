اول ظهور لـ نجل النجم العالمي دريك .. صور

كشف النجم العالمي دريك النقاب لأول مرة عن صور ابنه الوحيد Adonis الذي يبلغ من العمر عامين، بعدما نشر صورا له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





ووجه مغني الراب الكندي رسالة مؤثرة لنجله قال فيها :" أهم شيء لك الآن أن تتصل بنورك الداخلي وهذا سيخلق أكبر افتتاح على الإطلاق، ثق بأن لديك كل القوة لتحقيق ذلك، ومن أجل القيام بذلك، تواصل مع الأشخاص والأشياء التي تجلب لك الكثير من الفرح".





وأضاف :" لا يهم ما حدث في الماضي أو ما يحدث من حولنا الآن، يمكنك دائمًا اختيار التحرر من عجلة المعاناة والذعر والانفتاح على نورك".





ولم يلفت دريك في تعليقه عما كان يقضي فترة الحجر المنزلي مع طفله الوحيد خاصة انه خضع لفحص طبي بعد شكوكه حول اصابته بفيروس كورونا المستجد منذ اسبوعين.





وكان دريك اخفى عن جمهوره لفترة طويلة انه اصبح ابا حتى اعلن ذلك من خلال أحد أغانيه.



