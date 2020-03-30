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تعليم

مجلس جامعة عين شمس يعقد اجتماعه بتقنية الفيديو كونفرانس

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:36 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
عقد  مجلس جامعة عين شمس جلسته الدورية اليوم برئاسة د. محمود المتيني رئيس الجامعة، عن طريق الفيديو كونفرانس، بحضور د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ود. عبد القوي خليفة محافظ القاهرة سابقا، وسمير عبد الناصر أمين عام الجامعة. 

كما شهد المجلس حضور عمداء مختلف الكليات ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة  بنك مصر وعضو المجلس من الخارج وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل د. محمود المتيني المجلس بتهنئة د. محمد عوض تاج الدين لتوليه منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، كما هنأ المجلس محمد الأتربي لتوليه رئاسة اتحاد بنوك مصر.

ووجه المجلس أيضا التهنئة للدكتور محمد أيمن صالح لتوليه منصب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية. 

وأشاد رئيس جامعة عين شمس بالجهود المبذولة من قبل مختلف كليات الجامعة للانتهاء من إتاحة المقررات الإلكترونية للطلاب في وقت قياسي، مؤكدا أن تفعيل منظومة التعليم عن بعد يسرت سبل تجاوز الظروف الصحية العالمية الطارئة.

ووجه الشكر للدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإدارة تطوير التعليم بالجامعة ومديرتها التنفيذية د. منى عبد العال الأستاذ بكلية الطب، لما بذلوه من جهود فائقة في هذا الصدد.

وناقش المجلس كافة الأعمال المتضمنة ، مع التأكيد على استمرار منظومة العمل بالجامعة وفق ما يحقق الصالح العام.
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