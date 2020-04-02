الداخلية: ضبط 120 قضية تهرب ضريبي وجمارك خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة الأمن جهودها لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.





اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 120 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".



