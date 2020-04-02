هل يمكن للطالب أن يقوم بعمل مشروعه البحثي مع زملاء من خارج فصله؟ .. وزير التعليم يجيب





ومن جانبه ، حرص وزير التربية والتعليم على الرد على هذا الاستفسار عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : نعم من الممكن ذلك ، ولكن بشرط أن يكون الطلاب بنفس المدرسة.





أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس من الصف الثالث الابتدائي للثالث الإعدادي هذا العام. وكان قد













وتمثلت أبرز قرارات وزير التربية والتعليم المعلنة اليوم في :









- الطلاب من الصفوف 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي "مع مراعاة فروق السن"، مطلوب منهم مشروع بحثي واحد للمرور للسنة الأعلى، وليس مشروعا في كل مادة.









- هذا المشروع البحثي سيكون متعدد التخصصات يمس ما تعلمه الطلاب في العلوم والرياضيات واللغة العربية والدين والتربية الفنية، وسيتم تجميعه في موضوع معين نربطه ببعض ويعلق عليه الطالب.









- المشروع البحثي يمكن أن ينفذه الطالب بمفرده، أو ينفذه ضمن مجموعة لا تزيد على 5 طلاب ليقوموا بعمل مشروع مشترك على أن يحددوا الأدوار ويتعاونوا.









- الطالب سيتلقى قائمة بها 5 مشروعات يختار مشروعا واحدا منها ليبدأ العمل عليه سواء بمفرده أو ضمن مجموعة.









- الهيكل الذي من المفترض أن يتبعه الطالب لبناء مشروعه البحثي، حيث قال: "على الطالب أن يختار عنوانا للمشروع، ويتم كتابة الرقم التعريفي أو الكود الخاص بالطالب وليس الاسم، ثم كتابة مقدمة بسيطة أو ملخص للمشروع، ثم يتم كتابة جسم المشروع البحثي الذي يشمل الردود على الأسئلة أو عناصر المشروع، والنتائج أو الملاحظات المستنتجة، وذكر المراجع بجوار المعلومات المسرودة، التي تم الاستناد إليها.









- يشترط في المشروع البحثي الاعتماد على المراجع بالاستفادة من المعلومات المتاحة بها و صياغتها بأسلوب الطالب وليس النقل الحرفي من المراجع.









- يوم الأحد 5 أبريل ستنشر وزارة التربية والتعليم على موقعها فيديو توضيحيا لطريقة عمل مشروع بحثي من الألف للياء حتى يطمئن الطلاب.









- يوم الخميس 9 أبريل سيتم إعلان جدول المشروعات البحثية، وسيكون عبارة عن الصف الدراسي وأمامه 5 مشروعات بحثية يختار منها الطالب مشروعا واحدا.









- الإنترنت ليس شرطا لعمل المشروعات البحثية مثلما يعتقد البعض، "المشروعات البحثية المطلوبة من الطلاب عبارة عن سؤال يحتاج لمراجع لجمع المعلومات وكتابة تقرير عنها" ، "فلو عندي إنترنت أقدر أدخل على المنصة أو المكتبة الرقمية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم وجمع المعلومات اللازمة".









- "لطالب الذي ليس متاحا لديه خدمة الإنترنت يمكنه الاستعانة بالمعلومات المتاحة في الصحف القومية او الكتب المتاحة في المكتبات العامة او كتب الوزارة.









- الوزارة أتاحت منصة إلكترونية للتواصل اسمها "ادمودو" لتسهل التواصل بين الطالب والمعلم وولي الأمر والوصول للمشروعات البحثية المطلوبة.









- من وضع المشروعات البحثية وحددها هي الوزارة وليس معلم الفصل من الأساس".









- سوف يتم توزيع المشروعات بحيث يعرض كل مشروع على 2 أو 3 معلمين تختارهم الوزارة بعيدا عن معلمي الفصول ، لتقييم المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب على المنصة .









- معلم الفصل دوره هنا إرشادي فقط من خلال المنصة الإلكترونية لتعليم الطلاب فكرة البحث وطريقة الكتابة.









- تقييمات المشروعات البحثية ستتم بناءً على "العنوان الجيد، والالتزام بعناصر المشروع البحثي، وجودة المقدمة بحيث لا تقل عن 100 كلمة، وسرد المراجع المستخدمة، وسرد الاستنتاجات بشكل صحيح".









- لو كان المشروع البحثي مطلوب فيه 10 عناصر، لو الطالب أنجز 5 منها بشكل صحيح سيتم قبول المشروع.









- الوزارة ستمنح الطلاب من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي مهلة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020 لإنجاز المشروعات البحثية المطلوبة لتقييمهم هذا العام.





- سيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بما يتناسب مع أعمارهم.





- يستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).





- تحذر الوزارة جميع اولياء الامور والطلاب من الانسياق وراء أي محاولة للمتاجرة بالمشروعات البحثية.





- سيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بما يتناسب مع أعمارهم.





- عناصر المشروع البحثي تتكون من: "العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء الطلاب"، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله.





- "المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي، والاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب".

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم استفسارا من بعض أولياء الأمور ، بشأن مدى امكانية ان يقوم الطالب بعمل المشروع البحثي مع زملاء له بفصل آخر غير فصله .