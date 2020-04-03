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مرأة

بالأبيض والأسود.. زينة تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:01 ص
زينة
زينة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة زينة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورها من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت زينة  بصورا باللون الابيض مع الأسود تعمدت من خلالها إخفاء إطلالتها و ظهرت بوجهها فقط ، وعلقت على الصورة قائلة: " من فضلكم حد يرجعني زمن الأبيض والأسود ...لا دي ارضك ولا ده زمنك يا زونز"

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: حلوة صوور الأبيض وأسود.

ظهرت زينة فى الصور بمكياج جذاب و بسيط حيث أنها تميل إلى استخدام ألوان المكياج الترابية والهادئة التى تعزز من جمال ملامحها، وتمنحها مظهرا جذابا.

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