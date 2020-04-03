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أخبار البلد

حدث ليلا.. الصحة العالمية تعلن موعد انتهاء أزمة كورونا.. أمريكا تقترب من ربع مليون مصاب بالفيروس القاتل.. التفاصيل الكاملة لنقل متوفى كورونا علي سيارة ربع نقل مكشوفة ببورسعيد

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:34 ص
صدى البلد
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محمد غالي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة ، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

الصحة العالمية تعلن موعد انتهاء فيروس كورونا

https://www.elbalad.news/4254033

 

خسائر الجيش الأبيض.. أكثر من 30 مصابا وحالتين وفاة.. تفاصيل

https://www.elbalad.news/4254143

سعره 133 مليون جنيه.. قصر فاخر اختبأ فيه جاستن بيبر وزوجته من كورونا.. صور

https://www.elbalad.news/4254122

بالأبيض والأسود.. بريانكا شوبرا في جلسة تصوير جديدة لإحدى المجلات الأجنبية.. صور

https://www.elbalad.news/4254125

إصابات كورونا في أمريكا تقترب من ربع مليون

https://www.elbalad.news/4254130

أنا بحذرك .. هيدي كرم تهين سيدة عربية بسبب المصريات

 

https://www.elbalad.news/4254101

الصين تعلن حصيلة جديدة لوفيات ومصابي كورونا

https://www.elbalad.news/4254102

 

أمريكا تسجل أسوأ حصيلة وفاة يومية بكورونا في العالم بنحو 1200 حالة

 

https://www.elbalad.news/4254097

شرانيس لحقت بـ الهياتم.. حكايات الرعب في ليل الحظر بقرية المنوفية المعزولة

 

https://www.elbalad.news/4254095

التفاصيل الكاملة لنقل متوفي كورونا علي سيارة ربع نقل مكشوفة ببورسعيد

 

https://www.elbalad.news/4254090

الملياردير محمد حديد يرفع الأذان من مسجد عمره 500 عام بإسبانيا

 

https://www.elbalad.news/4254078

مشاهد مفزعة داخل شرانيس .. الأهالي يروون لحظات الرعب عقب إعلان عزل القرية الموبوءة

https://www.elbalad.news/4254083

 

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