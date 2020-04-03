حدث ليلا.. الصحة العالمية تعلن موعد انتهاء أزمة كورونا.. أمريكا تقترب من ربع مليون مصاب بالفيروس القاتل.. التفاصيل الكاملة لنقل متوفى كورونا علي سيارة ربع نقل مكشوفة ببورسعيد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة ، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
الصحة
العالمية تعلن موعد انتهاء فيروس كورونا
https://www.elbalad.news/4254033
خسائر
الجيش الأبيض.. أكثر من 30 مصابا وحالتين وفاة.. تفاصيل
https://www.elbalad.news/4254143
سعره
133 مليون جنيه.. قصر فاخر اختبأ فيه جاستن بيبر وزوجته من كورونا.. صور
https://www.elbalad.news/4254122
بالأبيض
والأسود.. بريانكا شوبرا في جلسة تصوير جديدة لإحدى المجلات الأجنبية.. صور
https://www.elbalad.news/4254125
إصابات
كورونا في أمريكا تقترب من ربع مليون
https://www.elbalad.news/4254130
أنا
بحذرك .. هيدي كرم تهين سيدة عربية بسبب المصريات
https://www.elbalad.news/4254101
الصين
تعلن حصيلة جديدة لوفيات ومصابي كورونا
https://www.elbalad.news/4254102
أمريكا
تسجل أسوأ حصيلة وفاة يومية بكورونا في العالم بنحو 1200 حالة
https://www.elbalad.news/4254097
شرانيس
لحقت بـ الهياتم.. حكايات الرعب في ليل الحظر بقرية المنوفية المعزولة
https://www.elbalad.news/4254095
التفاصيل
الكاملة لنقل متوفي كورونا علي سيارة ربع نقل مكشوفة ببورسعيد
https://www.elbalad.news/4254090
الملياردير
محمد حديد يرفع الأذان من مسجد عمره 500 عام بإسبانيا
https://www.elbalad.news/4254078
مشاهد
مفزعة داخل شرانيس .. الأهالي يروون لحظات الرعب عقب إعلان عزل القرية الموبوءة
https://www.elbalad.news/4254083