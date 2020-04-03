الأهلي يستقر على تجديد تعاقد فايلر عامين

استقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي على التجديد للسويسري رينيه فايلر المدير الفني لمدة عامين جديدين وليس عاما واحدا بعد أن نال ثقة إدارة النادي وجماهيره طوال الفترة الماضية خاصة أن لديه مشروعا كبيرا يبحث عن تحقيقه .





وهناك اتفاق مبدئي بين الطرفين على التجديد ولكن يتبقي وضع اللمسات الأخيرة التي تتم خلال الساعات القليلة المقبلة.





ومن المقرر أن تعقد جلسة بين فايلر ولجنة التخطيط في الأيام المقبلة لحسم الموقف والاستقرار النهائي على الصفقات التي يرغب في التعاقد معها للموسم الجديد بجانب اللاعبين الذين يرغب في خروجهم على سبيل الإعارة لمنحهم فرصة المشاركة أساسيًا.











