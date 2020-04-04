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أخبار البلد

محافظ القاهرة: إرسال هدايا للأطفال الأيتام بمناسبة يوم اليتيم

السبت 04/أبريل/2020 - 02:09 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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أ ش أ
القاهرة وجه محافظ القاهرة خالد عبد العال تحية للأطفال في يوم اليتيم الذس يحل في الجمعة الأولي من شهر أبريل كل عام.

وأرجع محافظ القاهرة إرجاء الاحتفال بيوم اليتيم اليوم إلى الإلتزام بالاجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار المحافظ إلى أن العاصمة ستحتفل بيوم اليتيم بعد غد الأحد بطريقة مختلفة حيث ستقوم المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن والجمعيات الأهلية بإرسال الهدايا للأطفال حتى دورهم حفاظًا على سلامتهم.
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