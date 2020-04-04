محافظ القاهرة: إرسال هدايا للأطفال الأيتام بمناسبة يوم اليتيم

القاهرة وجه محافظ القاهرة خالد عبد العال تحية للأطفال في يوم اليتيم الذس يحل في الجمعة الأولي من شهر أبريل كل عام.



وأرجع محافظ القاهرة إرجاء الاحتفال بيوم اليتيم اليوم إلى الإلتزام بالاجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.