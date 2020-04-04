شعراوي: تحويل 450 من العاملين بالمحليات للنيابة الإدارية.. وإنذار للقيادات المقصرة

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت الأيام الماضية باستدعاء عدد من رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بعدد من المحافظات الجمهورية التي وردت منها شكاوى لمواطنين بتدنى مستوى النظافة ووجود تراكمات للقمامة والمخلفات وعدم التجاوب مع شكواهم للأجهزة المحلية.









وقال "شعراوى"، إنه تم منح القيادات المحلية مهلة للارتقاء بالأداء وتلافى بعض الملاحظات التى وردت فى شكاوى المواطنين، وتحسين مستوى النظافة وإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة فى المناطق التى تلقت الوزارة منها شكاوى خاصة فى بعض القرى، مع استمرار قيامهم بحملات للتطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة.









وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة فى تقييم ومتابعة أداء كل القيادات المحلية لتحصين الأداء بكافة المحافظات وتصعيد المتميزين منهم واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المقصرين فى أداء الأعمال المطلوبة منهم على أكمل وجه وعلى رأسها التواصل مع المواطنين بصورة مستمرة وسرعة الاستماع إلى شكواهم والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.









وشدد على أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لمتابعة أداء كافة العاملين بالإدارة المحلية لرصد أى مخالفات أو تقصير فى العمل ، لافتًا إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية بتحويل حوالي 450 من العاملين بالمحليات للنيابة الإدارية، بعد التقارير التى تلقتها الوزارة لوجود أخطاء وتقصير فى العمل.