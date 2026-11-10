مفاوضات مكثفة بالأهلي لضم الثنائي أشرف عبادة وعمر فايد في يناير

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تحركات نادي الأهلي للتعاقد مع الثنائي أشرف عبادة وعمر فايد لضمهما خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«مصدر في الأهلي: مفاوضات مكثفة مع الثنائي أشرف عبادة وعمر فايد لضمهم في يناير».

حيث يأتي تحرك إدارة الأهلي في إطار خطة إعادة ترتيب الخط الدفاعي، بعد ظهور بعض المشكلات الفنية في هذا المركز، إلى جانب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي.

كما يعد الجزائري أشرف عبادة، مدافع اتحاد العاصمة، أحد أبرز الأسماء المطروحة لتدعيم دفاع الأهلي، حيث يحظى اللاعب باهتمام مسؤولي النادي، وسط تقارير تشير إلى ترحيبه بخوض تجربة جديدة داخل القلعة الحمراء، رغم ارتباطه بعقد مع ناديه يمتد حتى صيف 2029.

وفي المقابل، يدرس الأهلي إمكانية التعاقد مع عمر فايد، مدافع فروزينوني الإيطالي، خاصة مع عدم مشاركته بصورة أساسية مع فريقه خلال الموسم الجاري، وهو ما يدفع مسؤولي النادي لمتابعة موقفه وإمكانية عودته إلى الدوري المصري.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في ملف المفاوضات، تمهيدًا لحسم الصفقات التي يحتاجها الفريق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجاته خلال النصف الثاني من الموسم