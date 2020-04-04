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تعليم

جامعة أسيوط تواصل أعمال تطهير وتعقيم منشآتها ضمن خطتها الوقائية لمنع انتشار كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 09:46 ص
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
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إيهاب عمر
أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، مواصلة تعاون قطاعات الجامعة للمداومة على متابعة تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمباني ومرافق الجامعة المقررة فى خطة الجامعة الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ووفق المعدلات المحددة وتحت إشراف علمى من المتخصصين بضوابط التطهير السليم وذلك بما يضمن توفير بيئة صحية آمنة لكافة الموجودين بها.


وكشف الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم المتفق عليها لمباني المدن الجامعية ومطاعمها  والقرية الأولمبية وقاعات الاستذكار الهادئ  حمايةً للمترددين عليها من العاملين  وذلك خلال فترة تعطل الدراسة.


وأشارت الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن أعمال التطهير والتعقيم تجرى بشكل شبه يومى داخل كافة مباني ومنشآت الجامعة ، مع تكثيف إجراءات التطهير داخل كافة أقسام ووحدات مستشفيات أسيوط الجامعية والتى تصل إلى أكثر من مرة في خلال اليوم الواحد حمايةً للمرضى والأطقم الطبية العاملة بها وذلك في ظل ما تستقبله من أعداد يومية من المرضى من مختلف محافظات الصعيد.

جامعة أسيوط تواصل أعمال تطهير وتعقيم منشآتها ضمن خطتها الوقائية لمنع انتشار كورونا
جامعة أسيوط تواصل أعمال تطهير وتعقيم منشآتها ضمن خطتها الوقائية لمنع انتشار كورونا
جامعة أسيوط تواصل أعمال تطهير وتعقيم منشآتها ضمن خطتها الوقائية لمنع انتشار كورونا
جامعة أسيوط تواصل أعمال تطهير وتعقيم منشآتها ضمن خطتها الوقائية لمنع انتشار كورونا
جامعة أسيوط تواصل أعمال تطهير وتعقيم منشآتها ضمن خطتها الوقائية لمنع انتشار كورونا
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