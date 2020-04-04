روسيا تسجل 434 حالة إصابة جديدة بالفيروس القاتل خلال 24 ساعة فقط

أعلن مكتب عمدة موسكو في بيان، اليوم السبت، أن العاصمة الروسية سجلت 434 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وجاء في البيان "حتى 4 أبريل 2020 تم تأكيد 3357 حالة إصابة في موسكو".





وذكر التحديث السابق أمس الجمعة أنه تم تسجيل ما مجموعه 2923 حالة ، بما في ذلك 24 حالة وفاة و 168 حالة استرداد ، في موسكو حتى الآن



وتعلق روسيا، اعتبارًا من اليوم 4 أبريل ، الرحلات الدولية لإجلاء المواطنين من الخارج ، من أجل احتواء الفيروس التاجي من خلال منع موجة جديدة من الحالات المستوردة.

وفقًا للسفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف ، لا يستطيع أكثر من 2000 مواطن روسي العودة من الولايات المتحدة بسبب قيود السفر التي تم إدخالها لمكافحة انتشار COVID-19.



