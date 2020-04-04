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أخبار العالم

روسيا تسجل 434 حالة إصابة جديدة بالفيروس القاتل خلال 24 ساعة فقط

السبت 04/أبريل/2020 - 10:23 ص
مكافحة كورونا في
مكافحة كورونا في روسيا
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على صالح
أعلن مكتب عمدة موسكو في بيان، اليوم السبت، أن العاصمة الروسية سجلت 434 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في البيان "حتى 4 أبريل 2020 تم تأكيد 3357 حالة إصابة في موسكو".

وذكر التحديث السابق أمس الجمعة أنه تم تسجيل ما مجموعه 2923 حالة ، بما في ذلك 24 حالة وفاة و 168 حالة استرداد ، في موسكو حتى الآن

وتعلق روسيا، اعتبارًا من اليوم 4 أبريل ، الرحلات الدولية لإجلاء المواطنين من الخارج ، من أجل احتواء الفيروس التاجي من خلال منع موجة جديدة من الحالات المستوردة.

وفقًا للسفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف ، لا يستطيع أكثر من 2000 مواطن روسي العودة من الولايات المتحدة بسبب قيود السفر التي تم إدخالها لمكافحة انتشار COVID-19.

ومع تجاوز عدد حالات COVID-19 المؤكدة على مستوى العالم مليون حالة، تؤكد منظمة الصحة العالمية ضرورة قيام البلدان بإغلاق اقتصاداتها للحد من انتشار الفيروس التاجي، والتحلي بالصبر، وإعطاء الوقت لعمليات الإغلاق 

وكشفت جامعة جونز هوبكنز أمس الجمعة أن عدد حالات COVID-19 في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 250.000 حالة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) تفشي وباء COVID-19 في 11 مارس. ووفقًا للبيانات التي قامت منظمة الصحة العالمية بتحديثها في 3 أبريل، بلغ العدد الإجمالي للمصابين 972303 ، بينما بلغ عدد القتلى 50322 بينما أعلنت جامعة جونز هوبكنز عن أن هناك حوالي 1.1 مليون شخص أصيبوا بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم ، مع أكثر من 59000 حالة وفاة حتى الآن.
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