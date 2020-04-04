بريطانيا تسجل رقما قياسيا جديدا لضحايا كورونا خلال يوم واحد فقط

توفي 708 أشخاص جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس التاجي كوفيد 19، ما رفع عدد القتلى في المملكة المتحدة إلى 4،313، وفقا لتقرير وزارة الصحة في بريطانيا.





ويع د الرقم الجديد الذي أعلنته بريطانيا اليوم السبت هو ارتفاع قياسي آخر لحصيلة ضحايا كورونا يوميًا، بعد يوم من وفاة 684 شخصًا ما بين الخميس والجمعة.





وقد أثبتت نتائج الاختبار إيجابية اصابة ما مجموعه 41903 شخصًا بـ Covid-19.





وتأتي أحدث الأرقام بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه كتب إلى قادة أحزاب المعارضة - بمن فيهم زعيم حزب العمال الجديد السير كير ستارمر - يدعوهم إلى تحديد مسار عبر هذه الحالة الطارئة الوطنية من خلال عمل جماعي مشترك.



