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رياضة

يوسف البلايلي يتبرع بـ معدات طبية لـ مستشفى في وهران بالجزائر

السبت 04/أبريل/2020 - 08:11 م
يوسف البلايلي
يوسف البلايلي
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ياسمين تيسير
قرر يوسف البلايلي نجم فريق أهلي جده السعودي التبرع لـ مستشفي في مدينه وهران في الجزائر مسقط راسه بمعدات طبيه من أجل المساهمه في محاربه فيروس كورونا المستجد.

وأكدت صحيفة النهار الجزائرية أن البلايلي شارك أيضا في حمله التوعيه مع بعض اللاعبين ضد فيروس كورونا خيث طالب الشعب الجزائري بضروروة اتباع الارشادات الصحية و البقاء في المنزل من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا.

وانضم يوسف البلايلي لـ فريق اهلي جده قادما من الترجي التونسي منذ بددايه الموسم الجاري.

يذكر أن السلطات السعودية أعلنت توقف النشاط الرياضي في المملكة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا. 


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