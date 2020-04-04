وزير الكهرباء يكشف تفاصيل إرسال التيار إلى السودان

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه تم إنشاء خط ربط كهربائي بين مصر والسودان، لافتا إلى أن الخط يمتد من محطة "توشكى 2" بجنوب مصر إلى محطة "وادي حلفا" في شمال السودان.





وأوضح "شاكر" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن طول الخط الكهربائى 167 كيلو مترا، منها 100 كم داخل الأراضي المصرية والباقى داخل الأراضى السودانية، لافتا إلى أن قدرة الخط قادرة على إرسال حوالى 240 ميجا وات.





وأشار وزير الكهرباء، إلى أن العام الماضى شهد الانتهاء من إنشاء الخط، وتم تشغيله تجريبيا، وأن الجانب السودانى طلب إرسال الكهرباء الأيام الماضية، وهو ما تم بالفعل، بإرسال كهرباء بقدرة 67 ميجاوات، يوميا، نظرا لعدم قدرة محطات فى الجانب السودانى على استقبال 240 ميجا وات الوقت الحالى.