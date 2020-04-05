هواوي تصدر تحديث شهر مارس لـ 3 هواتف

قامت شركة هواوى بإصدار تحديث شهرمارس لهواتف Huawei Mate 9 و Mate 9 Pro Huawei و P10 Huawei ، والتى تشمل آخر أنظمة التحسين لهذه الهواتف.





ويشمل تحديث مارس، تحديث أمان EMUI والذي يتضمن تصحيحات الثغرات الأمنية في جوجل، وإصلاح 20 مستوى من الثغرات الأمنية والتعرضات الشائعة من الهاكرز.









وبالنسبة لهاتفى Huawei Mate 9 وMate 9 Pro فإن التحديث الذى سيحصلان عليه سيكون تحديث مارس 2020 باستخدام إصدار 9.1.0.220 من EMUI 9.1.0.212.





أما هاتف Huawei P10 فسيتلقى تحديث إصلاح الثغرات الامنية نسخة EMUI 9.1.0.219 مع ترقية من EMUI 9.1.0.210.





وكانت شركة هواوى الصينية قد أطلقت هواتف HUAWEI Mate 9 في عام 2016 وتشمل هاتفين HUAWEI Mate 9 وMate 9 Pro.





كما أطلق شركة آبل آخر تحديث لها منذ أيام، والذى يحمل رقم iOS 13.4، لأجهزة iphone و ipad الجديدة، والذى يقدم العديد من المميزات لهم بعد شكاوى المستخدمين المتكررة.



