AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

هواوي تصدر تحديث شهر مارس لـ 3 هواتف

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:02 ص
هواوى تصدر تحديث
هواوى تصدر تحديث شهر مارس لهذه الهواتف
Advertisements
ندى على
قامت شركة هواوى بإصدار تحديث شهرمارس لهواتف Huawei Mate 9 و Mate 9 Pro Huawei و P10 Huawei ، والتى تشمل آخر أنظمة التحسين لهذه الهواتف. 

ويشمل تحديث مارس، تحديث أمان EMUI والذي يتضمن تصحيحات الثغرات الأمنية في جوجل، وإصلاح 20 مستوى من الثغرات الأمنية والتعرضات الشائعة من الهاكرز.


وبالنسبة لهاتفى Huawei Mate 9 وMate 9 Pro  فإن التحديث الذى سيحصلان عليه سيكون تحديث مارس 2020 باستخدام إصدار 9.1.0.220 من EMUI 9.1.0.212.

أما هاتف Huawei P10 فسيتلقى تحديث إصلاح الثغرات الامنية نسخة EMUI 9.1.0.219 مع ترقية من EMUI 9.1.0.210.

وكانت شركة هواوى الصينية قد أطلقت هواتف HUAWEI Mate 9 في عام 2016 وتشمل هاتفين HUAWEI Mate 9 وMate 9 Pro. 

كما أطلق شركة آبل آخر تحديث لها منذ أيام، والذى يحمل رقم iOS 13.4، لأجهزة iphone و ipad الجديدة، والذى يقدم العديد من المميزات لهم بعد شكاوى المستخدمين المتكررة.

والتحديث الجديد متاح لأجهزة آيفون بداية من iphone 6s وما أحدث، وأيضًا لأجهزة آيباد بدءًا من جهاز iPad Mini 4 فما أحدث وصولًا لجهاز آيباد برو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آبل تطلق تحديث ios 13.3.1 رسميا لـ آيفون و آيباد.. اعرف جهازك سيحمله أم لا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أبل تعلن عن آيباد برو.. سامسونج تطلق Galaxy M21

تسريب جديد يكشف مزايا كاميرا هاتف P40 Premium المرتقب من هواوي

هواوي تطلق أندرويد 10 لعدد من هواتفها حول العالم

تحديث جديد لـ iphone 6 و iphone 5s.. تفاصيل

آبل تطلق تحديث iOS 13.4 لأجهزة iphone و ipad.. تعرف على موقف جهازك

ترشيحاتنا

بـ الورود المكشوفة.. ميريهان حسين بإطلالة كاجوال جريئة.. شاهد

هاني الناظر :مش قلقان على الفلاحين من كورونا لهذا السبب..فيديو

هل أقضي الصلاة الفائتة قبل الحاضرة أم ماذا أفعل ؟ أمين الفتوى يوضح

الشرطة الهندية تعتدي بوحشية على شاب يمني ووالده لخرق حظر التجوال.. فيديو

النائب العام يأمر بحبس أم عذبت طفلتها الرضيعة بملعقة ساخنة

طلاب جامعات يقدمون حلولا لتخطي مرحلة كورونا أبرزها الاكتفاء بعمل بحث.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرطة الهندية تعتدي بوحشية على شاب يمني ووالده لخرق حظر التجوال.. فيديو

عشان الحظر.. تعرفى على أهم البدائل لمنتجات الألبان فى المنزل

أوف شولدر ونظارة.. دارين حداد تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال من المنزل