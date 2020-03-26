آبل تطلق تحديث iOS 13.4 لأجهزة iphone و ipad.. تعرف على موقف جهازك

أطلقت شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم تحديثها الجديد الذى يحمل رقم iOS 13.4، لأجهزة iphone و ipad الجديدة، والذى يقدم العديد من المميزات لهم بعد شكاوى المستخدمين المتكررة.





وللعلم فالتحديث الجديد متاح لأجهزة آيفون بداية من iphone 6s وما أحدث، وأيضًا لأجهزة آيباد بدءًا من جهاز iPad Mini 4 فما أحدث وصولًا لجهاز آيباد برو.





وبحسب جى إس إم آرينا التقني، حمل تحديث iOS 13.4 معالجة الثغرات الأمنية وتأمين الأجهزة التى ستحمله من أى محاولات قرصنة، بالإضافة لتحسينات لشريط المهام فى تطبيق البريد Mail app ، وأيضًا ميزة جديدة فى iCloud file من خلال مشاركة مجلدات iCloud Drive folders مع الأخرين.





وشملت التحديثات متصفح سفارى Safari من خلال تسهيل كتابة عنوان الموقع أو الصفحة التى ترغب فى الذهاب إليها، مع 9 أشكال جديدة من Memoji stickers، كما نال تطبيق TV app نصيبًا فى التحديثات بعدما اصبح متاحًا استخدامه من خلال الواى فاى أو الإنترنت الخلوى.





كما سيدعم التحديث ميزة لوحة المفاتيح السحرية فى جهاز آيباد 12.9-inch و آيباد برو 11-inch ، ونفس الأمر يسرى أيضًا على Magic Mouse، وتبلغ مساحة التحديث الجديد 1 جيجابايت.













كشفت أيضًا عن تحديثات iOS 12.4.6 لأجهزة آيفون من iphone 6 وما أقدم، وأجهزة آيباد iPad Air الجيل الأول، و iPad mini 2 و iPad mini 3. جدير بالذكر أن آبل

ويأتى تحديث iOS 12.4.6 بدون أى مميزات أو خيارات جديدة، إلا أنه صدر من أجل معالجة الثغرات الأمنية فقط لمنع أى هجمات قرصنة للحصول على بيانات هذه الأجهزة بدون علم أصحابها.



