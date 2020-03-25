قبل 24 ساعة من الإطلاق.. تسريب مواصفات وسعر هواوى P40 وP40 Pro.. صور

بالرغم من تبقى 24 ساعة فقط عن إطلاق تحفتى هواوى P40 وP40 Pro بشكل رسمى، إلا أنه تم تسريب مواصفات وتصاميم وحتى أسعار الهاتفين، و هما أيضًا بدون خدمات جوجل مثل الهواتف التى سبق إصدارها عقب أزمة حكومة ترامب و العملاق الصينى.





نجح موقع winfuture التقنى الألمانى فى الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالهاتفين، حيث سيأتيان بكاميرات أساسية بدقة 50 ميجابيكسل، مع تقنية الإتصال عبر شبكات الجيل الخامس 5G التى توفر أقصى سرعة إرسال وتحميل بيانات ممكنة.





ونستعرض فيما يلى مواصفات وأسعار الهاتفين :









يأتى Huawei P40 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED بتقنية Full HD+ ، بدقة عرض 60 هيرتز فى الثانية، و ثقب فى أعلى الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية، وقارىء بصمة الإصبع أسفل الشاشة نفسها.

وجاء Huawei P40 بكاميرا أساسية ثلاثية بدقة 50 UltraVision و 16 ultra-wide و 8 Telephoto ميجابيكسل ، وكاميرا أمامية دقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو.

يمتلك Huawei P40 معالجًا قويًا من نوع Kirin 990 OctaCore ثمانى النواة، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، واكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

كما أن Huawei P40 معالج ضد رذاذ الماء و الأتربة، وسيعمل على نظام ANDROID 10 مع واجهة تشغيل EMUI 10 الخاصة بهواوى، بالإضافة لبطارية 3800 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات، وتعمل بكابل من نوع USB-C، وتدعم الشحن اللاسلكى السريع.

وسيمكنك الحصول على Huawei P40 مقابل 864 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 13500 جنيه مصري.



















يأتى Huawei P40 Pro بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع curved OLED بتقنية Full HD+ ، بدقة عرض 90 هيرتز فى الثانية، مع ثقب مزدوج فى أعلى يسار الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية وقارىء بصمة الوجه.





وجاء Huawei P40 Pro بكاميرا أساسية رباعية بدقة 50 UltraVision و 40 ultra-wide و 12 Telephoto ميجابيكسل بالإضافة لكاميرا رابعة من نوع ToF sensor توفر ميزة التقريب البصرى حتى 50 مرة، وكاميرا أمامية دقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو.





يمتلك Huawei P40 Pro معالجًا قويًا من نوع Kirin 990 OctaCore ثمانى النواة، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، واكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت.





كما أن Huawei P40 Pro معالج ضد الماء و الأتربة، وسيعمل على نظام ANDROID 10 مع واجهة تشغيل EMUI 10 الخاصة بهواوى، بالإضافة لبطارية 4200 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 40 وات، وتعمل بكابل من نوع USB-C، وتدعم الشحن اللاسلكى السريع.





وسيمكنك الحصول على Huawei P40 Pro مقابل 1080 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 17 ألف جنيه مصري.















