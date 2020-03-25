AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

قبل 24 ساعة من الإطلاق.. تسريب مواصفات وسعر هواوى P40 وP40 Pro.. صور

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:01 م
تسريب مواصفات وسعر
تسريب مواصفات وسعر هواوى P40 وP40 Pro
Advertisements
كريم جمال
بالرغم من تبقى 24 ساعة فقط عن إطلاق تحفتى هواوى P40 وP40 Pro بشكل رسمى، إلا أنه تم تسريب مواصفات وتصاميم وحتى أسعار الهاتفين، و هما أيضًا بدون خدمات جوجل مثل الهواتف التى سبق إصدارها عقب أزمة حكومة ترامب و العملاق الصينى.

نجح موقع winfuture التقنى الألمانى فى الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالهاتفين، حيث سيأتيان بكاميرات أساسية بدقة 50 ميجابيكسل، مع تقنية الإتصال عبر شبكات الجيل الخامس 5G التى توفر أقصى سرعة إرسال وتحميل بيانات ممكنة.

ونستعرض فيما يلى مواصفات وأسعار الهاتفين :


يأتى Huawei P40  بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED بتقنية Full HD+، بدقة عرض 60 هيرتز فى الثانية، و ثقب فى أعلى الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية، وقارىء بصمة الإصبع أسفل الشاشة نفسها.

وجاء Huawei P40 بكاميرا أساسية ثلاثية بدقة 50 UltraVision  و 16 ultra-wide و 8  Telephoto ميجابيكسل، وكاميرا أمامية دقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو.

يمتلك Huawei P40 معالجًا قويًا من نوع Kirin 990 OctaCore ثمانى النواة، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، واكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

كما أن Huawei P40 معالج ضد رذاذ الماء و الأتربة، وسيعمل على نظام ANDROID 10 مع واجهة تشغيل EMUI 10 الخاصة بهواوى، بالإضافة لبطارية 3800 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات، وتعمل بكابل من نوع USB-C، وتدعم الشحن اللاسلكى السريع.

وسيمكنك الحصول على Huawei P40 مقابل 864 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 13500 جنيه مصري.


Huawei P40 Cameras



يأتى Huawei P40 Pro بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع curved OLED بتقنية Full HD+ ، بدقة عرض 90 هيرتز فى الثانية، مع ثقب مزدوج فى أعلى يسار الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية وقارىء بصمة الوجه.

وجاء Huawei P40 Pro بكاميرا أساسية رباعية بدقة 50 UltraVision  و 40 ultra-wide و 12  Telephoto ميجابيكسل بالإضافة لكاميرا رابعة من نوع ToF sensor توفر ميزة التقريب البصرى حتى 50 مرة، وكاميرا أمامية دقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو.

يمتلك Huawei P40 Pro معالجًا قويًا من نوع Kirin 990 OctaCore ثمانى النواة، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، واكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت.

كما أن Huawei P40 Pro معالج ضد الماء و الأتربة، وسيعمل على نظام ANDROID 10 مع واجهة تشغيل EMUI 10 الخاصة بهواوى، بالإضافة لبطارية 4200 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 40 وات، وتعمل بكابل من نوع USB-C، وتدعم الشحن اللاسلكى السريع.

وسيمكنك الحصول على Huawei P40 Pro مقابل 1080 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 17 ألف جنيه مصري.


Huawei P40 Pro Press Render


ويمكنك متابعة حدث إطلاق الهاتفين أونلاين من خلال هذا الرابط، بعدما كان سيطلق فى العاصمة الفرنسية باريس، ولكن تم إلغاؤه بسبب تداعيات فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحدث تصنيف.. تعرف على أفضل 4 هواتف ذكية في العالم

أفضل هواتف ذكية فى التصوير لـ 2020..آيفون الأول.. صور

أول هاتف من Honor بخدمات هواوي.. إليك ما تحتاج إلى معرفته عنه

أوبو تطلق رسميا هاتفيها Find X2 وFind X2 Pro.. صور ومواصفات

أوبو تطلق Oppo Find X2 وFind X2 Pro.. سعر ومواصفات.. صور

منها السعودية والإمارات.. أوبو تطرح Find X2 و X2 Pro في عدة دول.. إليك السعر والمواصفات

ترشيحاتنا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 95

3 حالات إصابة جديدة بـ كورونا فى سوريا

حملة دعم وتضامن على السوشيال لأول فنانة مصرية تعلن إصابتها بـ فيروس كورونا

الأطعمة الصفراء تهزم كورونا.. 10 أنواع يجب الإكثار منها خلال الحجر المنزلي

وزير الداخلية يتفقد قوات الشرطة المكلفة بتأمين قرار حظر التجوال .. صور

الصحة تطمئن المواطنين: مؤشرات إيجابية في أزمة كورونا بمصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة فى تاريخها.. كوينجسيج تكشف عن سيارة بأربعة مقاعد.. صور

الزواج في زمن الكورونا.. عروسة تخلت عن الفرح بـ جلسة تصوير بالكمامات الطبية.. صور

بملابس عصرية.. إسعاد يونس تتألق فى أحدث ظهور لها