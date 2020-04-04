إبراهيم سعيد يفتح النار على وليد سليمان.. فيديو

فتح إبراهيم سعيد٬ لاعب الأهلى والزمالك السابق٬ النار على وليد سليمان٬ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادى الأحمر بعد تجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.





وقال سعيد فى حديثه مع برنامج "البريمو"٬ مع الإعلامي محمد فاروق٬ المذاع على قناة "Ten": "وليد سليمان ليس لاعبا دوليا لكي يشترط على الاهلى عند تجديد عقده ويجب الأخذ فى الاعتبار فى المعاملة بين اللاعب المحلي والدولي".





وأضاف: "وليد سليمان لم يفعل شييء مع المنتخب الوطني ولم يشارك لكي يحصل على هذا المبلغ بعد تجديد عقده ويشارك مع الأهلى دقائق معدودة".





جدير بالذكر أنه في الايام الاخيرة من الاسبوع الماضي، حدثت مناوشات كثيرة حول عقود لاعبي الاهلي، فالبعض أعلن انهاء تعاقده مع القلعة الحمراء والبعض الاخر جدد تعاقده.

ورحل شريف اكرامي حارس المرمى واحمد فتحي جناح الفريق واعلن عاشور اعتزاله مع نهاية الموسم ونهاية عقدة مع الاهلي، وجدد الثنائي وليد سليمان، وسعد سمير