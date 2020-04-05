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رياضة

مرتضى منصور يؤكد: محمود علاء جدد تعاقده مع الزمالك.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:27 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عمرو ابوبكر
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود علاء مدافع فريق الكرة بالنادي جدد تعاقده مع النادي.

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك:"علاء جدد تعاقده مع الزمالك على عكس ما يتم نشره في بعض المواقع عن رفضه التجديد للنادي، وسأقوم بنشر تعاقده عبر الشاشة غدا".

وشارك محمود علاء حتى الآن مع نادى الزمالك فى ٢٤ مباراة بمختلف البطولات، نجح فى تسجيل ٥ أهداف، وتوج بخمس بطولات مع الزمالك خلال ٣ مواسم له مع الفريق.

توج علاء ببطولتى كأس مصر، وبطولة السوبر المصرى لموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠ أمام الأهلى، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم ٢٠١٩، وبطولة السوبر الأفريقى من الترجى التونسى موسم ٢٠٢٠، بالإضافة للبطولة الودية لكأس السوبر المصرى السعودى.

ودخل محمود علاء تاريخ نادى الزمالك وحفر اسمه فى سجلاته، بعدما أصبح الهداف التاريخى لمدافعى الزمالك برصيد ٢٣ هدفا.
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