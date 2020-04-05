AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند يوتيوب بـ مش قد الهوى.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:26 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
Advertisements
شروق ابراهيم
تواصل أغنية "مش قد الهوى" الجديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب، تصدر تريند يوتيوب مصر لليوم الثاني على التوالي بعد طرحها أول أمس الجمعة عبر قناتها الرسمية بـ يوتيوب.

"مش قدى الهوى" من كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية:

 قالي انتي مش قد الهوي .. سيبي الهوي لناسه  
ايه دخلك باحساسه .. البعد فيكي حلال
وانا من ساعتها بعدت .. قاللي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة
وانا سيبته يتمادا .. اصل السكوت في الحاله دي هو ابلغ رد

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد، بعد آخر ألبوم طرحته "نساي" في أكتوبر 2018.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأغاني السينجل تتصدر في 2020.. أبرزهم عم الطبيب وكازانوفا وفي الأحلام

بعد حفلها في الكويت.. شيرين عبدالوهاب تتصدر تويتر

آيتن عامر تغني الكدابين لـ شيرين عبد الوهاب .. شاهد

شيرين عبد الوهاب تطرح "مش قد الهوى" عبر يوتيوب.. فيديو

بعد ساعات من طرحها.. مش قد الهوى لـ شيرين تتجاوز 200 ألف مشاهدة

شيرين الجديدة مطلوبة على تويتر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان تغادر الخليج بسبب كورونا

بعد إصابتها وطفلتها.. فنانة شهيرة تتبرع بمليون دولار لمواجهة كورونا

أحمد حسن: نجم الزمالك السابق الأفضل لخلافة أحمد فتحي في الأهلي.. فيديو

للمرة الأولى في التاريخ .. رفع الأذان في ألمانيا بمكبرات الصوت لمواجهة كورونا.. فيديو

أعراض كارثية تدل على الإصابة بـ سرطان عنق الرحم

برلماني لـ المواطنين: الجلوس في البيت أفضل من تركيب جهاز تنفس صناعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاكتشاف المبكر للسرطان.. ابتكار طالبين مصريين مرشح للفوز بجائزة جينيس أولمبياد العالمية

بعد تحدي الشطة والليمون.. شباب فيسبوك يتحدون كورونا بـ القراءة

طريقة عمل بسكوت في 10 دقائق بطريقة احترافية