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أخبار البلد

يتحدى العزلة.. معرض فن تشكيلي بجنوب إفريقيا لمواجهة كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:43 ص
وزير الثقافة والفنون
وزير الثقافة والفنون الجنوب إفريقي مثيثوا
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محمد وديع
أكد وزير الرياضة والفنون والثقافة بجنوب إفريقيا، ناثي مثيثوا، أنه سيقيم اليوم الأحد معرضا افتراضيا للفن التشكيلي لمواجهة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال مثيثوا على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن المعرض سينطلق تحت مسمى "معرض الحظر" والهدف منه  إتاحة الفرصة أمام الفنانين التشكيليين مثل الرسامين والنحاتين وفناني البورتريه لجذب العملاء، مطالبا الفنانين بإرسال أعمالهم مع علامة الوسم #LockdownArtGallery وعنوان بريدهم الإلكتروني للعملاء.

وأعلن الوزير عن تم تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات صندوق الإغاثة الذي يغطي قطاعات الرياضة والفنون والثقافة بسبب توقف الأنشطة نتيجة انتشار فيروس كورونا ، حتى 6 أبريل 2020. 

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا إلي ما يزيد على 1500 حالة ووصل عدد الوفيات إلى 9 حالات حتى الآن. 

ويبدو أن الإبداع الإنساني لا يتوقف أبدا حتى في أحلك الأوقات التي تمر بها البشرية، وهو نفس ما سعى أن يثبته أعضاء فريق روتردام السيمفوني حيث قاموا بعزف السيمفونية التاسعة لبيتهوفن من منازلهم على الرغم من أن الأمر يتطلب تنسيقا كاملا بين قائد الأوركسترا وأعضائه ولكن التجربة نجحت لتثبت قدرة الإنسان على إسعاد الآخرين.

كما قامت شركات السياحة وكبار المدونين السياحيين بالدعوة إلى تحد جديد يساعد البشرية على الخروج من عزلتها عقب وقف حركة الطيران بين أكثر من 174 دولة.

وطالبت الشركات جميع عملائها والسائحين بنشر صورة التقطوها من مكان كانوا فيه قبل إجراءات الحظر تحت عنوان "انشر صورة ودعنا نسافر افتراضيا حول العالم". 
دعوة معرض الفن الافتراضي دعوة معرض الفن الافتراضي
يتحدى العزلة.. معرض فن تشكيلي بجنوب إفريقيا لمواجهة كورونا
يتحدى العزلة.. معرض فن تشكيلي بجنوب إفريقيا لمواجهة كورونا
يتحدى العزلة.. معرض فن تشكيلي بجنوب إفريقيا لمواجهة كورونا
يتحدى العزلة.. معرض فن تشكيلي بجنوب إفريقيا لمواجهة كورونا
يتحدى العزلة.. معرض فن تشكيلي بجنوب إفريقيا لمواجهة كورونا
يتحدى العزلة.. معرض فن تشكيلي بجنوب إفريقيا لمواجهة كورونا
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