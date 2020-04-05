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أخبار العالم

سوريا: ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا لـ 19

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:16 ص
ارتفاع عدد المصابين
ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا في سوريا لـ 19
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 19 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت الصحة السورية إن من بين الحالات الـ 19 المصابة تم شفاء حالتين وتوفيت حالتين.

وكانت سوريا قد أعلنت عن تسجيل أول حالة مصابة بالفيروس في 22 مارس الماضي، لفتاة قادمة من الخارج وتبلغ من العمر 20 عاما؛ كما سجلت أول حالة وفاة، الأحد الماضي.

وبعدها قررت سوريا، عزل بلدة منين بريف دمشق، بسبب وفاة امرأة بفيروس كورونا.

وطلب وزير الصحة من السلطات المعنية تطبيق العزل لبلدة منين بريف دمشق لوجود حالة وفاة لامرأة من البلدة بفيروس كورونا. 

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