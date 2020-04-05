مصرع طفلة صدمتها سيارة مسرعة أمام منزلها بأسوان

لقيت طفلة في الثالثة من عمرها مصرعها بعد أن صدمتها سيارة مسرعة أمام مسكنها بقرية العباسية التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان.

وكان اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة كوم أمبو يفيد بوصول الطفلة "ل.ع.م" البالغة من العمر 3 سنوات ومقيمة العباسية دائرة المركز، إلى مستشفى كوم أمبو المركزى، مصابة بكسر وتهتك في عظام الجمجمة وتوفيت أثناء محاولة إسعافها من أثر إدعاء حادث تصادم.

وبناءً على تعليمات مدير أمن أسوان بسرعة الانتقال والفحص وسؤال كل من قائد السيارة ووالد الطفلة.

تبين أنه أثناء لهو أمام مسكنها اصطدمت السيارة رقم ص و م /3861 نقل أسوان بها، مما أدى إلى حدوث إصابتها وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها ولم يشتبه والدها في وفاتها جنائيًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

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