ريال مدريد يقترح حلا لإنقاذ الدوري الإسباني من الإلغاء





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد يرى أن الحل الأكثر واقعية، لإنقاذ مسابقة الدوري الإسباني من الإلغاء، هو استكمال البطولة بدون جماهير.





وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد يرى أن الأندية ستحتفظ بأموال البث التلفزيوني.





وكان الاتحاد الإسباني، أعلن مؤخرا، إيقاف مسابقة الدوري الإسباني لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.





ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، خلف برشلونة متصدر الترتيب بـ 58 نقطة.

اقترح نادي ريال مدريد حلا لإنقاذ مسابقة الدوري الإسباني من الإلغاء هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".