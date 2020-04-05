السيسي يوجه الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على العاملين والمرضى بـ معهد الأورام

قال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه في اطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وفي ظل الملابسات التي شهدها المعهد القومي للأورام باكتشاف إصابة عدد من العاملين به بالفيروس، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي علي جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضي الذين ترددوا علي المعهد خلال الأسبوعين الماضيين.





كما وجه الرئيس السيسي بحصر المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة للحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.



