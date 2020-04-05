بعد تعليمات السيسي.. استمرار عمليات المسح الطبي على العاملين بمعهد الأورام

أكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، استمرار معهد الأورام في عمليات التعقيم والتطهير، وكذلك استكمال عمل المسح الطبي على العاملين والأطباء في المستشفى.
وأضاف علم الدين، ل"صدى البلد"، أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تؤكد زيادة الجهود وجديتها في ظل الوقاية من غير فيروس كورونا، والأطمئنان على الطاقم الطبي والعاملين بمعهد الأورام.
يذكر أن جامعة القاهرة أعلنت عن اكتشاف عدة حالات إصابة بفيروس كورونا بين الممرضين والأطباء بالمعهد القومى للأورام، بلغ عددها 15 حالة تم نقلها الى عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ، وتم اخذ عينات من المخالطين لهم بالمعهد لتحليلها.
وقررت الجامعة اقتصار العيادات الخارجية بالمعهد القومي للأورام على الحالات العاجلة والطارئة، ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إدارة المعهد ما يلزم على الفور لضمان حماية الأطقم الطبية، والتأكد من ارتدائها كل مستلزمات الوقاية من العدوى، وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن.