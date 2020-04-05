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اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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وكالات
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأحد مرتفعًا 2.50 نقطة ليقفل عند مستوى 6752.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 278 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 229 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات باعظيم, بترو رابغ, كيان السعودية، أميانتيت، والإنماء الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الدريس، ميدغلف للتأمين، سيسكو، ساسكو، والبحري فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.47% و 6.55% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، أرامكو السعودية، كيان السعودية، بترو رابغ، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، الإنماء، الراجحي، سابك، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضًا 266.38 نقطة ليقفل عند مستوى 5670.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 263 ألف سهم تقاسمتها 775 صفقة.
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