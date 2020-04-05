الطبيب العام الأمريكي: الأسبوع الجاري سيكون أسوأ من 11 سبتمبر

قال الطبيب العام الأمريكي، جيروم آدامز، اليوم الأحد، إن الأسبوع الجاري سيكون أسوأ من هجمات الحادي عشر من سبتمبر وحادثة بيرل هاربور، بالنسبة لتفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.





وأضاف آدامز في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الآن نعيش لحظات أسوأ من 11 سبتمبر وبيرل هاربور، وسيكون هذا بالنسبة لجميع الولايات ويجب على الولايات المتحدة أن تدرك ذلك جيدًا".





ومنذ قليل، قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، اليوم الأحد، إن الولاية سجلت 594 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي في الولاية إلى 4159 حالة.





وأضاف كومو في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "الولاية سجلت 8327 إصابة جديدة بالفيروس المستجد خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات 122031 ألف مصاب".





وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب بالنسبة للولايات المتحدة في مواجهة الفيروس فتاك، مشيرًا إلى "الاستعداد لزيادة كبيرة" في عدد الوفيات.



