ضبط لبن أطفال منتهي الصلاحية وأدوية محظورة بصيدليات في الفرافرة

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ حملة تفتيش صيدلي في إطار دورها الرقابي على سوق الدواء وصلاحية الأدوية المعروضة للبيع ومصادر الأدوية في جميع مراكز المحافظة الخمسة.
وأضاف إسلام، أن الحملة أسفرت عن ضبط ١١ علبه لبن دعم كلي خاص بوزارة الصحة والإسكان غير مسموح بالبيع، ١٠ شريط عقار خاص بوزارة الصحة والإسكان غير مسموح بمداولتها، علبه لبن أطفال منتهي الصلاحية، ٦ أصناف دواء منتهي صلاحية.
ولفت إلى أن الحملة
تمكنت من ضبط كمامات وواقيات يد " جونتي" ومستلزمات طبية ووقائية بدون فواتير
مجهولة المصدر، وجرى تحريز المضبوطات وتحرير محاضر رسمية بقسم شرطه الفرافرة للعرض
على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
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