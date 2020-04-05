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محافظات

ضبط لبن أطفال منتهي الصلاحية وأدوية محظورة بصيدليات في الفرافرة

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:23 م
لبن أطفال منتهى الصلاحية
لبن أطفال منتهى الصلاحية
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منصور ابوالعلمين

 تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، من ضبط أدوية وعقاقير طبية ولبن أطفال منتهية الصلاحية وغير قابلة للبيع، خلال حملة مشتركة افرق التفتيش الصيدلي بالمديرية بمركز الفرافرة وقراها.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ حملة تفتيش صيدلي في إطار دورها الرقابي على سوق الدواء وصلاحية الأدوية المعروضة للبيع ومصادر الأدوية في جميع مراكز المحافظة الخمسة.


 من ناحيته، قال الدكتور إسلام عمر بشندي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالوادي الجديد، ان الحملة مكونة من لجنه من أعضاء التفتيش الصيدلي بإدارة الداخلة تضمن الصيادلة أحمد فتحي، أحمد صالح حسن، مصطفى عبدالله، وتولت المفاجئ على الصيدليات العامة بمركز الفرافرة لمتابعه سوق الدواء وصلاحيه الأدوية المعروضة للبيع ومصادر الأدوية والفواتير ومدي توافر المستلزمات الطبية المستخدمة للوقاية والتطهير لفيروس كورونا ومدي التزام الصيدليات بالبيع بالسعر الجبري للأدوية والمستلزمات.


وأضاف إسلام، أن الحملة أسفرت عن ضبط ١١ علبه لبن دعم كلي خاص بوزارة الصحة والإسكان غير مسموح بالبيع، ١٠ شريط عقار خاص بوزارة الصحة والإسكان غير مسموح بمداولتها، علبه لبن أطفال منتهي الصلاحية، ٦ أصناف دواء منتهي صلاحية.


ولفت إلى أن الحملة تمكنت من ضبط كمامات وواقيات يد " جونتي" ومستلزمات طبية ووقائية بدون فواتير مجهولة المصدر، وجرى تحريز المضبوطات وتحرير محاضر رسمية بقسم شرطه الفرافرة للعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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