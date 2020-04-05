من داخل محطة مترو الشهداء.. كامل الوزير يتخذ إجراءات جديدة لمنع الزحام.. صور

قام وزير النقل، المهندس كامل الوزير في تمام الساعة 4.30 مساء اليوم، الأحد، بجولة تفقدية لمحطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق لمتابعة انتظام حركة قطارات المترو.





شاهد وزير النقل، مرور عدد كبير من القطارات بالخطين الأول والثاني واطمأن إلى تقليل زمن التقاطر؛ ليصبح بين كل قطار وآخر من 2 إلى 2.5 دقيقة مع زيادة عدد القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة، حيث يتم تشغيل 45 قطارا بالخط الأول و28 قطارا بالخط الثاني و11 قطارا بالخط الثالث ووجه الوزير قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باستمرار الدفع بقطارات إضافية في حالة وجود أي كثافات من الركاب.





وأكد أن الكل يجب أن يتسابق في خدمة المواطن، وأن يقوم آخر قطار من المرج الجديدة الساعة 6.30 مساءً ومن حلوان الساعة 6.20 مساءً، وآخر قطار من المنيب وشبرا الساعة 6.30 مساء اليوم؛ لمنع أي كثافات من الركاب قبل توقيت الحظر والتنسيق مع وزارة الداخلية لوصول هذه القطارات بعد توقيت الحظر.





بعدها توجه الوزير إلى محطة مصر للسكك الحديدية حيث اطمأن إلى أعمال التعقيم بالمحطة وشبابيك التذاكر والأرصفة ووجه باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والمحافظة الدائمة على مستوى عالٍ من النظافة بالقطارات والمحطات وتقديم التسهيلات للركاب واستمرار الدفع بقطارات إضافية في أي خط من خطوط السكك الحديدية يشهد كثافة ركاب.