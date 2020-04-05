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أخبار البلد

وزير النقل يتابع انتظام حركة تشغيل مترو الأنفاق قبل بدء حظر التجول ويطمئن على تقليل زمن التقاطر.. صور

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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أحمد أبو شوشة
قام وزير النقل، المهندس كامل الوزير، في تمام الساعة 4.30 مساء اليوم، الأحد، بجولة تفقدية لمحطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق؛ لمتابعة انتظام حركة قطارات المترو، وشاهد مرور عدد كبير من القطارات بالخطين الأول والثاني، واطمأن إلى على تقليل زمن التقاطر ليصبح بين كل قطار وآخر من 2 إلى 2.5 دقيقة مع زيادة عدد القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة، حيث يتم تشغيل 45 قطارا بالخط الأول و28 قطارا بالخط الثاني و11 قطارا بالخط الثالث.

ووجه الوزير قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باستمرار الدفع بقطارات إضافية في حالة وجود أي كثافات من الركاب، مؤكدا أن الكل يجب أن يتسابق في خدمة المواطن، وأن يقوم آخر قطار من المرج الجديدة الساعة 6.30 مساءً ومن حلوان الساعة 6.20 مساءً، وآخر قطار من المنيب وشبرا الساعة 6.30 مساء اليوم لمنع كثافات من الركاب قبل توقيت الحظر والتنسيق مع وزارة الداخلية لوصول القطارات هذه القطارات بعد توقيت الحظر.

وتوجه الوزير إلى محطة مصر للسكك الحديدية حيث اطمأن على أعمال التعقيم بالمحطة وشبابيك التذاكر والأرصفة ووجه باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والمحافظة  الدائمة على  مستوى عالي من  النظافة بالقطارات والمحطات وتقديم كافة التسهيلات للركاب واستمرار الدفع بقطارات إضافية في أي خط من خطوط السكك الحديدية يشهد كثافة ركاب.
وزير النقل يتابع انتظام حركة تشغيل مترو الأنفاق قبل بدء حظر التجول ويطمئن على تقليل زمن التقاطر.. صور
وزير النقل يتابع انتظام حركة تشغيل مترو الأنفاق قبل بدء حظر التجول ويطمئن على تقليل زمن التقاطر.. صور
وزير النقل يتابع انتظام حركة تشغيل مترو الأنفاق قبل بدء حظر التجول ويطمئن على تقليل زمن التقاطر.. صور
وزير النقل يتابع انتظام حركة تشغيل مترو الأنفاق قبل بدء حظر التجول ويطمئن على تقليل زمن التقاطر.. صور
وزير النقل يتابع انتظام حركة تشغيل مترو الأنفاق قبل بدء حظر التجول ويطمئن على تقليل زمن التقاطر.. صور
وزير النقل يتابع انتظام حركة تشغيل مترو الأنفاق قبل بدء حظر التجول ويطمئن على تقليل زمن التقاطر.. صور
وزير النقل يتابع انتظام حركة تشغيل مترو الأنفاق قبل بدء حظر التجول ويطمئن على تقليل زمن التقاطر.. صور
وزير النقل يتابع انتظام حركة تشغيل مترو الأنفاق قبل بدء حظر التجول ويطمئن على تقليل زمن التقاطر.. صور
وزير النقل يتابع انتظام حركة تشغيل مترو الأنفاق قبل بدء حظر التجول ويطمئن على تقليل زمن التقاطر.. صور
وزير النقل يتابع انتظام حركة تشغيل مترو الأنفاق قبل بدء حظر التجول ويطمئن على تقليل زمن التقاطر.. صور
وزير النقل يتابع انتظام حركة تشغيل مترو الأنفاق قبل بدء حظر التجول ويطمئن على تقليل زمن التقاطر.. صور
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