تعرف على أنواع الصدأ في سيارتك.. وكيفية معالجته

يعتبر شكل وهيكل السيارة الخارجي من اهم الاجزاء التى يهتم بها صاحب السيارة ، وعند اصابة اى جزء من هيكل السيارة بالصدأ يعتبر امر مزعج لمالكها ، فهذا الصدأ يشوه مظهر السيارة ويخفض من قيمتها .





وفي حال إهمال معالجة الصدأ فإنه ينتشر بسرعة كبيرة في جسد السيارة ويصعب معالجته ، وهناك ثلاث أنواع من الصدأ منها من ممكن معالجتها سريعا ومنها من يلزم التوجه للورش المخصصة لذلك .

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خلال السطور التالية نوضح لكم الثلاث انواع من الصدا مع توضيح كيفية معالجتها .

اولا : الصدأ السطحي

وهذه تعتبر المرحلة الأولى من تكون الصدأ، ويؤثر على الطبقة الخارجية من جسم السيارة، ويظهر على شكل خدوش على طلاء السيارة، وهذا النوع يسهل معالجته.

في البداية استخدم ورق صنفرة فى إزالة الطلاء القديم من المنطقة المصابة بالصدأ إلى أن يصبح السطح أملسًا، ثم استخدم حمض إزالة الصدأ، ويفضل استخدام حمض الفوسفوريك.

ثم قم باستخدام الطلاء الرذاذ المناسب للون سيارتك، ورش طبقة رقيقة من الطلاء، واتركه إلى أن يجف لعدة دقائق، ثم كرر الأمر عدة مرات، ثم دع الطلاء يجف يومًا كاملًا، بعد ذلك استخدم ورق الصنفرة لتنعيم سطح الطلاء، ثم قم بغسل المنطقة بالصابون والماء.

بعد ذلك رش طبقة رقيقة من الطلاء، وانتظر لبضع دقائق ثم رش طبقة ثانية، واستمر في الرش حتى تشعر بأن الطلاء أصبح جيدًا، اترك الطلاء يجف لمدة 24 ساعة، ثم قم بغسل السيارة وتلميعها

ثانيا : الصدأ العميق

وهذه تعتبر المرحلة الثانية من الصدأ، ويظهر على صورة ثقوب صغيرة في هيكل السيارة، ويرجع السبب في تكونه إلى إهمال معالجة الصدأ السطحي المرحلة الاولى ، حيث أنه مع مرور الوقت تتفاعل المواد الكيميائية مع الأملاح، وهي ما تؤدي إلى تآكل المعدن وظهور ثقوب فيه.





ثالثا : الصدأ المنتشر

وتعتبر هذه المرحلة الثالثة والاخيرة للصدأ، وينتشر فيه الصدأ في أماكن كثيرة في جسد السيارة مع ظهور ثقوب كبيرة، وتتشوه السيارة بشكل سئ.





ومعالجة الصدأ فى المرحلة الثانية والثالثة فإنه يصعب عليك علاجه بنفسك، حيث يجب إزالة الأجزاء المصابة بالكامل، وهنا يجب التوجه لمركز صيانة او ورشة متخصص لعلاج المشكلة.