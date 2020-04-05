إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بـ كورونا في ميت بدر حلاوة بالغربية

كشفت مصادر داخل مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن الدفع بفرق مكافحة العدوي وفرق الوقائية لإجراء الفحوصات العلاجية والطبية لـ 5 أشخاص من أسرة لإصابتهم بـ "كورونا " بميت بدر حلاوة بنطاق مركز سمنود وتبين صحة إصابتهم بالوباء العالمي "كورونا " .





وأشارت مصادر داخل مديرية الصحة الى الدفع بالفرق الوقائيه ومكافحة العدوي لإجراء الكشف الطبي علي والدين وأطفالهما الثلاثة بنطاق القرية المعزولة فيما تبين إيجابية كافة الحالات ونقلهم الى العزل الصحي بمحافظتي مطروح وكفرالشيخ .





وأشارت المصادر بالإدارة الصحية بمركز سمنود الى إجراء الفحوصات العلاجية لكافة أفراد العائلة المذكورة وتبين ظهور أعراض الإصابة على الزوج وتم نقله لمستشفى صدر المحلة، وجاءت نتيجة العينات إيجابية إصابته بالفيروس.





ولفتت المصادر الى أنه تم عزل المخالطين له وهم زوجته وأطفالهما الثلاثة عقب ظهور كافة النتائج إيجابية .





يذكر أن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية أكد اليوم الانتهاء من مسح شامل لأكثر من 610 مختلطين لموظف"بيتزا " مصدر عدوى كورونا بقرية"الهياتم " بنطاق مركز المحلة الكبري وذلك فى إطار إجراءات التدابير الاحترازية والوقائية لتأمين أرواح وحياة المواطنين .





وأشار وكيل الصحة بالغربية الى أنه في تعليماته إلي الدكتور السيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة بضرورة نشر كافة الفرق ميدانيا وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بشكل دوري على مستوى المناطق السكنية التى ظهرت بها الحالات الإيجابية .





كما أجري أعضاء فريق من إدارة الطب الوقائي بالمديرية تحت إشراف الدكتورة أماني الحبشي وبدأ في تنفيذ خطة الحجر الصحي لقرية الهياتم وتقسيمها لمربعات حسب الزيادة السكانية وذلك لانتشار فرق الترصد لتنفيذ المسح الطبي اليومي .





كما أجري الفريق دورة من خلال المرور على اكثر من 25 منزلا ومناظرة المخالطين للحالات المصابة بـ فيروس كورونا المستجد وشرح الإرشادات الوقائية ونشر ملصقات التوعية الصحية بالقرية.





وأعلن أعضاء الفريق الالتزام بالعزل المنزلي وإتباع التعليمات والاهتمام بالتطهير المستمر وإذا ظهرت أعراض عليهم أو أحد ذويهم المخالطين لهم أو المقيمين معهم، ضرورة الإبلاغ مع التزام بالمنزل لحين توجيههم لإجراء الفحوصات اللازمة.