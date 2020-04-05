ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا في تونس

أعلنت تونس ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت وزارة الصحة في تونس إنها سجلت 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا.





ووصل بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 574 حالة.





وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في تونس إلى 22 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.





كانت الحكومة التونسية أعلنت في أواخر مارس الماضي تمديد فترة الحظر الصحي الكامل على البلاد لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال، إن ما اتخذته بلاده لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد غير كافٍ.