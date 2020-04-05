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فن

رمضان يجمعنا..طرح البرومو الرسمي لـ مسلسل ياسمين صبري فرصة تانية

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:23 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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آيه عاطف
طرحت شركة سنرجي للأنتاج الفني، البرومو الخاص بمسلسل "فرصة ثانية" للفنانة ياسمين صبري، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، لينافس المسلسلات التي أعلنت خوض السباق.

ظهرت ياسمين صبري، في البرومو الذي بدأ بأغنية للعندليب حليم حافظ، تحت عنوان "للحب بداية .. لكن حلاوة البدايات .. ديما بتنتهي بغلطة .. السؤال فيه فرصة تانية ؟"، كما ظهر كل من الفنان أحمد مجدي، والفنانة أيتن عامر في أحداث البرومو.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

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