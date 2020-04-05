كوتينيو يقترب من الرحيل عن برشلونة ويقترب من هذا النادي

يقترب النجم البرازيلي فيليب كوتينيو شيئا فشيئا من مغادرة برشلونة بهدف العودة للدوري الإنجليزي في الميركاتو المقبل.





وكشفت صحيفة "إيفيننج ستاندرد" البريطانية أن كوتينيو بات قريبا من الانتقال لتشيلسي في صفقة كبرى، بعد رفض بايرن ميونيخ تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب والبالغ 110 مليون يورو.





ويسعى برشلونة لتقليل خسائره المالية من النجم البرازيلي قدر المستطاع، بعدما دفع النادي الكتالوني 120 مليون يورو لضمه من ليفربول، بجانب 40 مليون أخرى كمتغيرات.





ويعمل تشيلسي على حسم صفقة كوتينيو مقابل 80 مليون يورو، على أمل استعادة اللاعب لمستواه المبهر الذي ظهر في البريميرليج مع ليفربول.





ويضع البلوز النجم البرازيلي كأولوية مع الصعوبة البالغة في التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو، بالإضافة لاقترا مغادرة ويليان وبيدرو للنادي.





ولا تستبعد صحيفة "ديلي ستار" إمكانية انتقال اللاعب لمانشستر يونايتد رغم رفض الفكرة من قبل بسبب العداوة مع ناديه السابق ليفربول، بينما لا يخرج توتنهام أيضا من الصورة مع إمكانية حدوث صفقة تبادلية بانتقال لاعب الوسط الفرنسي تانجي ندومبيلي لبرشلونة في الجهة المقابلة.