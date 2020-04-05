أنا مصري وفخور .. رامي جمال ينشر صورته بالباسبور

قام الفنان رامي جمال، بالدعوة إلى تحدي جديد من نوعه تعبيرًا على حبه لمصر في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا.





نشر رامي، صورة له وهو يحمل الباسبور المصري، من خلال حسابه الرسمي على "الأنستجرام"، وعلق عليها قائلًا :" صورتك_بالباسبور انا مصري وفخور".





وتابع :"بطلب من كل اللي بيحب بلده بجد سواء كان شخص عادي او فنان او لاعب كره او اَي كان نشر صورته بالباسبور كنوع من الاعتراف بالشكر للوطن اللي اعزنا جميعا





يذكر أن ابرز اعمال رامي جمال، في عام 2020 هي اغنية "سقف"، والتي حققت نجاح كبير جدًا فور طرحها في الأسواق.