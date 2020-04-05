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رياضة

مها عبدالسلام بطلة الغطس تعود إلى القاهرة اليوم

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:33 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تعود مها عبدالسلام، لاعبة الغطس بالنادي، والمتأهلة إلى أولمبياد طوكيو، اليوم إلى القاهرة قادمة من أمريكا، وفقا للموعد الذي تم تحديده مع الجهات المختصة عن عودة الرياضيين والمصريين المتواجدين في الخارج.

وكانت مها عبدالسلام، لاعبة النادي ومنتخب الغطس، حسمت تأهلها إلى أولمبياد طوكيو والتي كان مقررا لها أن تنطلق في شهر يوليو المقبل، وتم تأجيلها لمدة عام، بسبب وباء كورونا الذي ضرب العالم أجمع في الفترة الماضية.

وشهدت الفترة الأخيرة عودة لاعبي النادي المتواجدين خارج مصر، وأبرزهم أحمد أكرم ومحمد سامي ميشو، وهانيا مورو.

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