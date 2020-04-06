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تعليم

فى لقاء بالفيديو كونفرانس.. علماء جامعتى بنها وووهان الصينية: كورونا يمكن انتقاله عبر الهواء

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:10 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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كشف الدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها إن الفريق الطبي بجامعة ووهان الصينية والذي أجرى لقاء مع أعضاء هيئة التدريس بكلية طب بنهاعبر الفيديو كونفرانس أوضح  بعض المعلومات الهامة عن فيروس كورونا


وتابع ان اولى هذه المعلومات أن المريض قد يصاب بالفيروس دون ارتفاع في درجة حرارته بجانب إمكانية انتقال الفيروس عبر الهواء في بعض مراحله وهو الأمر الذي مازال تحت الدراسة في الصين للتأكد من حقيقته أو عدمه

وأضاف القاضي أنه يجب دراسة هذه المعلومة جيدا لأن الأمر يستدعي في حال تحققها مراجعة أساليب مكافحة العدوى ومزيدا من التأكيد علي المواطنين بالبقاء في المنازل.


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واوضح أن هذا اللقاء عقد ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين وذكر أن الجانب الصيني أشار إلى أن مصر ومستشفياتها تطبق الأساليب المثلى في التعامل مع الحالات المصابة بكورونا .

واكد أن اللقاء تناول 3 محاور، شملت الطب البديل وخبرات التعامل مع المرض  والعناية المركزة مضيفا أن التعاون مع جامعة ووهان بدأ منذ 2017 ، وأنه تم إجراء نقاش مشترك حول فيروس كورونا المستجد عبر الفيديو كونفرانس للتعرف على خبراتهم وتجربتهم الناجحة في العبور إلى بر الأمان بعد مواجهة فيروس كورونا.

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