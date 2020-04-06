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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي: ذروة إصابات كورونا خلال الأيام المقبلة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:27 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن اعتقاده بأن بلاده ستشهد ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المقبلة. 

وقال ترامب في الموجز اليومي لخلية الأزمة إنه وافق على اعتماد إعلان الطوارئ في 50 ولاية أمريكية لمواجهة كورونا. 

وأضاف ترامب أن تفشي فيروس كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية كان مفاجئا وغير متوقعا. 

وقال ترامب خلال مؤتمر الأزمة اليومي: "وفرنا 29 مليون جرعة من عقار كولوركوين لعلاج فيروس كورونا بأسعار معقولة". 

وأضاف ترامب: " أجرينا أكثر من مليون ونصف المليون اختبارا على فيروس كورونا". 

وتابع: "خلال يومين سنكون قد نشرنا 3 آلاف من الطواقم الطبية في نيوجيرسي ومناطق آخرى". 
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