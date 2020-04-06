أسباب رعشة السيارة على السرعات العالية

أحيانا قد تدفعنا الظروف للقيادة بسرعة وهذا لا ننصح بة علي الإطلاق فيجب الالتزام بالسرعات المقررة من ادارة المرور لضامن سلامتنا و سلامة سياراتنا وسلامة عائلاتنا.
ولكن عند القيادة على سرعة عالية نسبيا نشعر برجة أو رعشة في السيارة ولا نعلم ما سببها فأهتزاز جسم السيارة اثناء السير يقلل من ثقتك بها و يجعلك غير راض عن اداؤها في هذا السياق سنتناول في هذا الموضوع اسباب رعشة السيارة علي السرعات العالية و كيفية علاجها.
اسباب اهتزاز السيارة علي السرعات العالية :
1- ترصيص الجنوط الخاصة بالسيارة فالترصيص شئ في غاية الاهمية لانة يضمن ثبات الجنوط و من ثم ثبات السيارة .
2- انتهاء عمر الكاوتش الافتراضي او وجود مشكلة فيه.
3- صيانة علبة الدركسيون فهي في الغالب تحتاج لصيانة أو تغيير.
4- حالة المساعدين فعند تلف أحد المساعدين تحدث رجة في جسم السيارة علي سرعة 80 كم في الساعة فما فوق.
5- الكشف علي الجنوط و اسعتدالها لان الجنوط الاسبور لا تحتمل الصدمات مثل الجنوط الحديد فالجنوط الاسبور يحدث فيها اعوجاج مما يؤثر بالسلب علي ثبات السيارة علي السرعات.
6- اذا كانت هذة الرعشة مع استخدام الفرامل فمما لاشك فية ان المشكلة في الطنابير او التيل فيرجي الكشف علي نظام الفرامل كاملا.