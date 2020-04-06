AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسباب رعشة السيارة على السرعات العالية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:01 م
أسباب رعشة السيارة
أسباب رعشة السيارة على السرعات
Advertisements
اشرف عطية
أحيانا قد تدفعنا الظروف للقيادة بسرعة وهذا لا ننصح بة علي الإطلاق فيجب الالتزام بالسرعات المقررة من ادارة المرور لضامن سلامتنا و سلامة سياراتنا وسلامة عائلاتنا.

ولكن عند القيادة على سرعة عالية نسبيا نشعر برجة أو رعشة في السيارة ولا نعلم ما سببها فأهتزاز جسم السيارة اثناء السير يقلل من ثقتك بها و يجعلك غير راض عن اداؤها في هذا السياق سنتناول في هذا الموضوع اسباب رعشة السيارة علي السرعات العالية و كيفية علاجها.

اسباب اهتزاز السيارة علي السرعات العالية :

1- ترصيص الجنوط الخاصة بالسيارة فالترصيص شئ في غاية الاهمية لانة يضمن ثبات الجنوط و من ثم ثبات السيارة .

2- انتهاء عمر الكاوتش الافتراضي او وجود مشكلة فيه.

3- صيانة علبة الدركسيون فهي في الغالب تحتاج لصيانة أو تغيير.

4- حالة المساعدين فعند تلف أحد المساعدين تحدث رجة في جسم السيارة علي سرعة 80 كم في الساعة فما فوق.

5- الكشف علي الجنوط و اسعتدالها لان الجنوط الاسبور لا تحتمل الصدمات مثل الجنوط الحديد فالجنوط الاسبور يحدث فيها اعوجاج مما يؤثر بالسلب علي ثبات السيارة علي السرعات.

6- اذا كانت هذة الرعشة مع استخدام الفرامل فمما لاشك فية ان المشكلة في الطنابير او التيل فيرجي الكشف علي نظام الفرامل كاملا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجنبا للحوادث وحفاظا على حياة المواطنين.. المرور: نصائح مهمة لقيادة آمنة على الطرق

رجة الدركسيون.. أسباب مشاكل اهتزاز المقود وطرق علاجها

أشياء تفعلها يوميا دون قصد تتلف سيارتك

لسلامتك تعرف على الوقت المناسب لتغيير زيت الفرامل

احذر غسيل سيارتك لهذه الأسباب

طرق كشف غش تجار جنوط السيارات

ترشيحاتنا

طبيب يكشف كواليس ومفاجآت من داخل مستشفى العزل بأسوان لعلاج كورونا.. شاهد

حقيقة علاج مرضى فيروس كورونا بعقاقير علاج الجرب والقمل.. فيديو

السعودية.. 60 إصابة جديدة بكورونا.. بإجمالي 2523

وفاة أول حالة بـ كورونا في الغربية.. ماذا يحدث في قرية الهياتم؟

التنمية المحلية: إغلاق آلاف الأسواق والمقاهي والمراكز التعليمية.. ومحاكمات عسكرية للمخالفين.. فيديو

هل يجوز الصلاة بعد الاغتسال بدون وضوء؟.. علي جمعة يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ازمة كورونا.. سر ظهور الملكة اليزابيث باللون الفيروزي وبروش قديم

أحدث وأدق صور لفيروس كورونا.. من بدء العدوى حتى اختراق الرئة | شاهد

رسالة موجعة من مسن فقد شريكة حياته بسبب كورونا بعد زواج استمر 50 عاما