بعد ظهورها مع هنا الزاهد متابع لـ رشا مهدي: انتى تخنتي.. شاهد رد فعلها





وعلق أحد متابعيها على الصور قائلا "‏‎‎‎‎‎‎معلش بس هى قله ذوق بس انتى تخنتى شويه" لترد عليه رشا مهدي قائلة " بلوك".









فيما علق متابع أخر على الصور قائلا "‏‎تخينه وعلي قلبي زي العسل" لترد عليه رشا مهدي قائله "‏ريبورت من غير بلوك".





فيما تواصل رشا مهدى تصوير مسلسلها الجديد "طاقة حب" والذى تغير إسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى"، ويشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي.





مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.



