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فن

حكيم يحتفي باقتراب شهر رمضان بهذا الدعاء.. شاهد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:23 ص
حكيم
حكيم
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مصطفى كرم
نشر الفنان حكيم، صورا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" إحتفالا بقرب حلول شهر رمضان المبارك. 

وعلق حكيم على الصورة قائلا "اللهم بلغنا رمضان لافاقدين ولا مفقودين".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "اللهم ءامين يارب" و " ربنا يجعله شهر سعيد على العالم" و " ان شاء الله ربنا يزيل البلاء في الشهر الكريم" و "ءامين يارب العالمين".

يذكر أن آخر الأغاني التى طرحها حكيم بشكل رسمى، هى أغنية "متجمعين" التى غناها فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، ومن إخراج المخرج ياسر سامى.
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