ياريت محدش يستهتر.. طبيب بمستشفى العزل بـ بلطيم يوجه رسالة للمواطنين

وجه الدكتور محمود الكرداوي، مدرس مساعد أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، وأحد الفريق الطبي بمستشفى العزل بلطيم، نصيحة للمواطنين، بالبقاء والمكوث في منازلهم للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال الكرداوي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، " بحب أطمن كل الناس إن إحنا كلنا الحمد لله بخير داخل مستشفى العزل وبنستقبل الحالات وملتزمين بالبروتكول العلاجي لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية WHO".





وتابع، مدرس مساعد أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، وأحد الفريق الطبي بمستشفى العزل بلطيم، " ياريت محدش يستهتر والكل يلتزم وربنا يسترها علينا ويحفظ بلدنا الغالية مصر".





وكانت وزارة الصحة قد خصصت مستشفى بلطيم المركزي، كمستشفى عزل للحالات الإيجابية المُصابة بفيروس كورونا المستجد Covid-19.





جدير بالذكر أن فريقًا طبيًا من 15 طبيبًا مقيمًا وعضو هيئة تدريس بمستشفى كفر الشيخ الجامعي وكلية الطب، قد شارك في دعم مستشفى العزل ببلطيم.





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