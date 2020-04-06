طلاب اولى ثانوي في 6 محافظات يدخلون على منصة الامتحان لأداء اللغة الانجليزية من المنزل

دخل منذ قليل الفوج الاول من طلاب اولى ثانوي في عدد من المحافظات ، على منصة الامتحان الالكتروني assessment لاداء امتحان اللغة الاجنبية الاولى (اللغة الانجليزية)الذي تبلغ مدته ساعتين ونصف الساعة.





ويتواجد على منصة الامتحان من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا ، طلاب محافظات:





القاهرة

المنوفية

كفر الشيخ

الفيوم

الاقصر

البحر الأحمر





وقالت وزارة التربية والتعليم ، انها قررت تخصيص مدد زمنية لدخول طلاب كل مجموعة محافظات على منصة الامتحان ، بهدف تقليل الاحمال على شبكة الانترنت لتسهيل اداء الامتحان الالكتروني التجريبي على طلاب اولى ثانوي بدون مشاكل تقنية.





وأوضحت وزارة التربية و التعليم ، أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.





وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى ان هذه الامتحانات يؤديها الطلاب من المنازل ، مؤكدة انها تجريبية و بدون درجات ، و هدفها تدريب طلاب اولى ثانوي على الامتحانات الالكترونية ، واختبار قوة الشبكات ورصد اي مشاكل تقنية فيها لحلها قبل امتحانات نهاية العام المقرر عقدها مايو القادم.