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تعليم

طلاب اولى ثانوي في 6 محافظات يدخلون على منصة الامتحان لأداء اللغة الانجليزية من المنزل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:46 ص
امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي 2020
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ياسمين بدوي

دخل منذ قليل الفوج الاول من طلاب اولى ثانوي في عدد من المحافظات ، على منصة الامتحان الالكتروني  assessment لاداء امتحان اللغة الاجنبية الاولى (اللغة الانجليزية)الذي تبلغ مدته ساعتين ونصف الساعة.


ويتواجد على منصة الامتحان  من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا ، طلاب محافظات:


القاهرة

المنوفية

كفر الشيخ

الفيوم

الاقصر

البحر الأحمر


وقالت وزارة التربية والتعليم ، انها قررت تخصيص مدد زمنية لدخول طلاب كل مجموعة محافظات على منصة الامتحان ، بهدف تقليل الاحمال على شبكة الانترنت لتسهيل اداء الامتحان الالكتروني التجريبي على طلاب اولى ثانوي بدون مشاكل تقنية.


وأوضحت وزارة التربية و التعليم ، أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.


وأشارت وزارة التربية والتعليم ،  إلى ان هذه الامتحانات يؤديها الطلاب من المنازل ، مؤكدة انها تجريبية و بدون درجات ، و هدفها تدريب طلاب اولى ثانوي على الامتحانات الالكترونية ، واختبار قوة الشبكات ورصد اي مشاكل تقنية فيها لحلها قبل امتحانات نهاية العام المقرر عقدها مايو القادم.

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