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منوعات

بسبب أزمة كورونا.. جوجل يغير شعاره لـ شكر أهل البحث العلمي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:33 ص
شعار جوجل لدعم البحث
شعار جوجل لدعم البحث العلمي
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أماني إبراهيم
تم تغيير شعار محرك البحث جوجل إلى شكل مبتكر، لتقديم الشكر لجميع العاملين في مجال الصحة العامة والباحثين في المؤسسات العلمية.

واعتمد جوجل على تغير شعاره إلى الحرف الأول كأنه يعبر عن شركة جوجل ويرسل قلبا لآخر حرف والذي يرتدي نظارة ويبدو وكأنه تعبيرا عن العاملين في مجال البحث العلمي، ويتضح أمامه خريطة إحصائية ومكبر صوت وخريطة العالم، كناية عن توجيه الشكر للباحثين العلميين في كل مكان بالعالم.

وغالبا ما كانت تغيير جوجل شعارها احتفالا بالعطلات أو المناسبات السنوية أو الفنانين والعلماء المشهورين، ولكنها أطلقت سلسلة من الشعارات المبتكرة سيتم عرضها على مدار الأسابيع القادمة للتعية وتوجيه الشكر للكثير من أصحاب الأدوار في مكافحة انتشار الفيروس التاجي (كوفيد-19).

وهذا ليس أول شعار من جوجل بخصوص فيروس كورونا، فقد غير شعاره قبل يومين لحث الناس على البقاء في المنزل في 4 أبريل وظل ثابتا على مدار يومين، بشعار ابق في المنزل وانقذ المزيد من الأرواح.
بسبب أزمة كورونا.. جوجل يغير شعاره لـ شكر أهل البحث العلمي
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